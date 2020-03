Vermiste Mohammad Asefi (52) uit Antwerpen heeft dringend medische zorgen nodig Sander Bral

12 maart 2020

17u59 4 Antwerpen De 52-jarige Mohammad Asefi uit Antwerpen is al tien dagen vermist. Hij werd op 2 maart rond 14 uur voor het laatst gezien in zijn verblijfplaats in de Victor Hugostraat op Linkeroever. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Mohammad Asefi (52) werd voor het laatst gezien in zijn verblijfplaats in de Victor Hugostraat op Linkeroever (Antwerpen) op maandag 2 maart rond 14.00 uur. Hij is 1m82 lang en mager gebouwd. Asefi heeft zwart grijzend haar en een getaande huidskleur.

Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een zwarte jas met kap, een blauwe jeansbroek en grijze schoenen met fluogroene strepen.

Mohammad Asefi heeft dringend medische zorgen nodig. Aan Mohammad is gevraagd zijn familie en naasten te contacteren om hen gerust te stellen.

Weet u meer over deze verdwijning? Neem dan gratis contact op met de speurders via 0800/30.300, via opsporingen@police.belgium.eu of via dit online tipformulier.