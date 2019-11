Vermiste Mario Ziegenbein (47) na meer dan twee weken gezond en wel teruggevonden Jan Aelberts

18 november 2019

15u44 0 Antwerpen Mario Ziegenbein (47) die sinds 2 november vermist was, is in goede gezondheid teruggevonden. Dat laat de federale politie weten.

De 47-jarige Mario Ziegenbein uit Berendrecht was al vermist sinds zaterdag 2 november. Rond twaalf uur ’s middags verliet hij daar zijn woning in de Monnikenhofstraat. Sindsdien ontbrak elk spoor. Zijn foto werd verspreid en ondertussen kon de man gezond en wel teruggevonden worden. Ziegenbein was meer dan twee weken vermist.