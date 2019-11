Vermiste Antwerp-supporter Ben Vanleene (28) levenloos teruggevonden Sander Bral

De menselijke resten die zondagavond in het Antwerpse Straatsburgdok zijn aangetroffen, zijn van de vermiste Ben Vanleene (28). Dat bevestigde het parket van Antwerpen woensdagnamiddag. De Antwerp-supporter was al vermist sinds zondag 10 november. Er wordt niet uitgegaan van kwaad opzet maar het kan ook niet uitgesloten worden.

De zoektocht naar de 28-jarige Antwerpenaar Ben Vanleene is afgelopen. Zondagavond werden menselijke resten aangetroffen in het Straatsburgdok in Antwerpen-Noord, niet ver weg van de plek waar hij het laatst op camerabeelden werd gespot. Na autopsie bleken de resten van Vanleene te zijn. Dat bevestigde parketwoordvoerder Kristof Aerts woensdagnamiddag.

“Het parket vorderde een gerechtelijk onderzoek voor uitgebreid wetenschappelijk onderzoek. Er werd een vergelijkend DNA-onderzoek uitgevoerd en daaruit blijkt nu dat het om de vermiste Ben Vanleene gaat.”



Hoe Ben Vanleene in het water terecht is gekomen, is nog steeds niet duidelijk. Er wordt niet uitgegaan van kwaad opzet maar het kan ook niet uitgesloten worden. Mogelijk geraakte zijn lichaam in een schroef van een voorbijkomend vaartuig terecht.

