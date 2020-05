Verleiders slaan homo in elkaar en bestelen hem Patrick Lefelon

26 mei 2020

19u28 0 Antwerpen Drie jongemannen worden opgespoord voor een listige overval op een Antwerpse homo die in het centrum van de stad woont. Eén van de mannen had Wouter op straat aangesproken en het hof gemaakt. Volgens het slachtoffer hadden de mannen het op hem gemunt omdat hij homo is.

Het opsporingsprogramma Faroek toonde dinsdagavond bewakingsbeelden van deze brutale vorm van “gaybashing”. De feiten dateren van 18 oktober vorig jaar. Het slachtoffer, met als schuilnaam Wouter, kwam die avond met de tram terug van bij de osteopaat in Schilde.

Wouter: “Ik kleed mij graag netjes, schmink mij en doe mijn haar. Ik had mijn handtas van Louis Vuitton bij en droeg een Rolex. Dat zijn geschenken van mijn grootouders waar ik erg aan gehecht ben. Toen ik de Nationalestraat inliep, kwam een jongen langsgefietst. Hij stopte en maakte mij een complimentje over mijn uiterlijk. Dat liet mij niet onberoerd want ik ben meer dan een jaar alleen. We babbelden wat verder en ik nodigde hem uit om iets te drinken bij mij thuis.”

Wouter woont om de hoek in de Kammenstraat. Daar aangekomen liep de jongen mee de hall in en vroeg Wouter dan even te wachten. Hij wandelde terug naar buiten. Op bewakingsbeelden is te zien hoe hij midden op straat overlegt met zijn twee kompanen.

Rolex-horloge

Wouter: “Het volgende moment stormen die drie de hall binnen en slaan mij tegen de grond. Dan krijg ik nog wat stampen. Zij pakken mijn handtas en mijn Rolex-horloge en gaan ervandoor. Dit was al de zoveelste keer dat ik als homo werd overvallen. Ik heb toch het recht om mij op te kleden en te schminken. Niet dan?”

De politie heeft veel bewakingsbeelden van de drie verdachten. Eerst zijn zij gefilmd aan de hangars van de Scheldekaaien. Daarna wandelen zij via de Grote Markt naar de Nationalestraat waar zij Wouter in het zicht krijgen.

Wie inlichtingen heeft over deze overval kan contact opnemen met de politie op het gratis nummer 0800 30 300, of via het mailadres opsporingen@police.belgium.eu.