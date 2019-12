Verkoop van HRD Antwerp wordt steeds spannender: IGI haakt af, Israëlisch diamantbedrijf stapt in race PhT

05 december 2019

18u58 0 Antwerpen Een nieuwe kandidaat werpt zich in de strijd voor de overname van het certificatenlab HRD Antwerp. Volgens onlinemagazine Rapaport News gaat het om Sarine Technologies, een Israëlisch bedrijf dat technologie voor de diamantindustrie ontwikkelt. Eerder waren Peter Meeus en Serge Couvreur, twee oud-directeurs van HRD, al in de overnamerace gestapt. Het Antwerpse IGI zou zich volgens Rapaport hebben teruggetrokken.

De diamanthandel beleeft een zwart jaar. De omzet van ruwe en geslepen stenen is wereldwijd gekelderd. Dat maakt de situatie van HRD Antwerp er niet eenvoudiger op. Het gereputeerde lab én wetenschappelijk onderzoekscentrum hangt al enkele jaren aan de zuurstoffles. Lees: miljoenenleningen van moederbedrijf Antwerp World Diamond Centre (AWDC). Ontslagrondes volgden elkaar op, verliezen stapelden zich op.

Chinezen

Afgelopen zomer diende zich met IGI een serieuze kandidaat-overnemer aan. Dat lab is voor 80 procent in handen van de Chinese investeringsmaatschappij Fosun. In het najaar liet Peter Meeus, topman van de Hoge Raad voor Diamant van 1999 tot 2005, weten dat hij een bod zou doen. Serge Couvreur, baas van HRD Antwerp in 2013 en 2014, volgde dat voorbeeld.

En nu laat volgens Rapaport News ook het hoog aangeschreven Sarine Technologies zijn oog op HRD vallen. “We zien mogelijkheden in labs die geslepen stenen beoordelen”, zo liet Sarine recent zelf optekenen.

Een aantal bronnen van Rapaport News zeggen dat IGI zijn overnamebod heeft ingetrokken. De vraag is nu hoe de taskforce die AWDC oprichtte daarmee zal omgaan. IGI leek immers de favoriet. De potentiële kopers hebben tot dinsdag 10 december de tijd om een finaal bod te doen. Een overname voor de volle 100 procent lijkt onwaarschijnlijk. AWDC zal liefst een vinger in de pap willen houden bij HRD.