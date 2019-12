Verkoop van certificatenlab HRD Antwerp opnieuw voor ten minste drie maanden in de koelkast PhT

19 december 2019

19u09 0 Antwerpen De overname van het certificatenlab HRD Antwerp is opnieuw uitgesteld. Moederbedrijf Antwerp World Diamond Centre (AWDC) heeft de biedingsprocedure verlengd. Volgens goed ingelichte bronnen zou zich in januari nog een grote internationale speler melden. Voorlopig zijn er drie kandidaat-overnemers: het Israëlische Sarine Technologies en oud-HRD-directeurs Serge Couvreur en Peter Meeus. HRD Antwerp zou intussen wel een nieuwe interimbaas krijgen.

HRD Antwerp heeft het al enkele jaren niet onder de markt, na een forse bloeiperiode in het eerste decennium van deze eeuw. Het bedrijf hield verschillende ontslagrondes. Bovendien ziet de hele diamanthandel momenteel wereldwijd zwarte sneeuw. Minder handel – met dalingen van 30 tot 40 procent – betekent dat het lab ook veel minder stenen binnenkrijgt om te certifiëren, op onder meer kleur, zuiverheid en slijpkwaliteit.

Vorige week sloot AWDC de biedingstermijn – onder gesloten omslag - af. Vandaag bevestigden enkele bronnen dat geen enkel bod is aanvaard, maar dat de procedure wordt verlengd. AWDC onthoudt zich van commentaar. Het is onduidelijk of de verlenging er één is van drie of zes maanden.

Niet happig

Het uitstel zou er kunnen op wijzen dat AWDC niet zo happig is op een verkoop aan een van de drie gekende kandidaten en er dus op rekent dat zich een ‘geschiktere’ overnemer aandient. Om HRD draaiende te houden, is wellicht een nieuwe lening van AWDC nodig.

Voor het personeel blijft de toekomst dus onzeker. Begin dit jaar werkten er bij HRD nog zo’n 95 mensen.