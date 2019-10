Verkeerstelling ‘Straatvinken’: straten in Antwerpse binnenstad zijn leefbaarder dan buiten de ring

BJS/BLG

25 oktober 2019

11u32 1 Antwerpen Inwoners van de Antwerpse binnenstad zijn over het algemeen tevredener over de leefbaarheid van hun straat dan zij die buiten het centrum wonen. Dat blijkt uit een analyse van de verkeerstelling ‘Straatvinken’ en bijbehorende bevraging. Volgens de onderzoekers ligt dat aan het hogere aandeel voetgangers en fietsers in de straten van de binnenstad.

Op 16 mei vond de tweede editie van Straatvinken plaats, een initiatief van Ringland onder begeleiding van de UAntwerpen en HIVA - KU Leuven. 2.000 burgerwetenschappers telden een uur lang het verkeer in hun straat: hoeveel gemotoriseerde voertuigen er passeerden ten opzichte van duurzamere vervoerswijzen als voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. De deelnemers werd ook gevraagd een leefbaarheidsbevraging in te vullen.

De onderzoekers noemen de resultaten verrassend: “We zien een duidelijke correlatie tussen de beleving van een straat en de verkeerssamenstelling”, zegt Steff Deprez van Voices That Count. “Bij straten met minstens 75 procent gemotoriseerd verkeer en ten hoogste 25 procent duurzaam verkeer (modal split 75/25) uitte 71 procent van de respondenten enkel negatieve gevoelens: ze voelden zich boos, bezorgd of machteloos over de leefbaarheid in hun straat. Bij een modal split 25/75 kwamen slechts in 38 procent van de verhalen negatieve gevoelens naar boven. Voor straten met een nog betere modal split daalt het aandeel verhalen met enkel negatieve gevoelens nog verder.”

Omdat die modal split evenwichtiger is in de binnenstad, zijn de inwoners daar gemiddeld enthousiaster over hun straat dan niet-stadsbewoners. “Een meerderheid van de deelnemers (66 procent) die binnen de Antwerpse Ring wonen, geeft aan dat ze hun vriendin of vriend zouden aanraden om daar te komen wonen”, zegt Huib Huyse van HIVA - KU Leuven. “Slechts 19 procent raadt het eerder af. Bij deelnemers uit de andere Antwerpse stadsdistricten raadt 55 procent aan om in hun straat te komen wonen, terwijl 28 procent dat afraadt.”

De Vervoerregioraad Antwerpen wil in 2030 voor de hele regio een modal split van maximum 50 procent verplaatsingen per wagen en 50 procent met een duurzaam vervoersmiddel realiseren. Maar dat doel is nog niet in zicht, besluit Thomas Vanoutrive (UAntwerpen). “Hoe verder van de stad, hoe hoger het aandeel auto’s in de verkeersmix.”