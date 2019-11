Verkeersmedailles voor acties en evenementen van 937 scholen PhT

20u04 0 Antwerpen De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) deelde dinsdag een pak medailles uit. Liefst 937 scholen kregen zo waardering voor verkeerseducatieve evenementen en acties, het inschakelen van verkeersouders en het inschrijven van leerkrachten voor praktijkgerichte verkeersopleidingen.

Antwerps Onderwijsschepen Jinnih Beels (sp.a) kwam helpen om de gouden medailles uit te reiken. “Ik ben de scholen en de VSV dankbaar dat ze zo hard werken om leerlingen wegwijs te maken in het verkeer en hen te begeleiden om op een veilige manier het verkeer te ontdekken. Ik sta hier als schepen, maar ook als mama. Want als ouder weet ik dat als je je kind naar school stuurt door het verkeer, je dat met een klein hartje doet. De stad wil de infrastructuur veiliger maken, maar het is ook belangrijk om onze kinderen te blijven sensibiliseren en hen de juiste regels aan te leren.”

De VSV duidde 103 gouden medaillewinnaars aan, 190 zilveren en 629 bronzen. De medailles mogen zichtbaar worden opgehangen aan het schoolgebouw. “Zo zien ook ouders aan de schoolpoort dat de school inzet op verkeerseducatie”, zegt Werner De Dobbeleer van VSV.