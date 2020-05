Verkeerslichtenregeling kruispunt Karel Oomsstraat - Korte Lozanastraat afgebouwd, later volgt heraanleg BJS

14 mei 2020

14u40 0 Antwerpen Sinds oktober 2019 staan de verkeerslichten op het kruispunt van de Karel Oomsstraat met de Doornelei en de Korte Lozanastraat op oranje knipperlicht wegens een technisch defect. De stad heeft beslist om de verkeerslichtenregeling op dit kruispunt af te bouwen.

Het kruispunt van de Karel Oomsstraat met de Doornelei en de Korte Lozanastraat werd in de vorige legislatuur al opgenomen in de lijst van stadskruispunten die in aanmerking kwamen voor een mogelijke afbouw van de verkeerslichten. Toen de lichten in oktober 2019 uitvielen wegens een technisch defect bleek dat de gehele installatie vernieuwd moest worden tegen een aanzienlijke kostprijs. In plaats van die kosten te maken, evalueerde de stad de mogelijkheden voor het versneld afschakelen en verwijderen van de verkeerslichten.

Infrastructurele aanpassingen

In afwachting van de geplande heraanleg van de Karel Oomsstraat en het desbetreffende kruispunt worden eerder al enkele infrastructurele aanpassingen doorgevoerd om de veiligheid te verbeteren.

Zo worden de twee voorsorteerstroken in de Karel Oomsstraat herleid naar één, zal dubbelrichtingsfietsverkeer op het stukje fietspad tussen de Markgravelei en de Karel Oomstraat mogelijk worden gemaakt en komen er rijbaankussens op alle toekosmtige kruispunttakken.

Proefopstelling

De maatregelen worden in de loop van mei en juni als proefopstelling ingevoerd en worden de komende maanden gemonitord en geëvalueerd.