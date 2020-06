Verkeersellende in Antwerpen dag 2: nog heel de zomervakantie zware wegenwerken in het verschiet ADA

30 juni 2020

18u31 0 Antwerpen Voor de tweede dag op rij staat Antwerpen stil. Oorzaak zijn de werken aan de Plantin en Moretuslei, de Luitenant Lippenslaan-Singel en de plaatsing van nieuwe geluidschermen op de E313 aan de Tuinwijk in Borgerhout. Verschillende omliggende straten slippen dicht door het sluipverkeer. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) verwacht dat hinder komende dagen zal afnemen.

“Wie verzint zoiets om al die werken simultaan te laten uitvoeren?” Het is de vraag die elke bestuurder zich wel zal stellen terwijl hij of zij aanschuift om Antwerpen in of uit te rijden, door of rond. Want voor de tweede dag op rij is er geen doorkomen aan. De Singel zit op slot, de Plantin en Moretuslei zit dicht en bij uitbreiding heel Borgerhout, Berchem en Deurne.

Hele zomer

Oorzaak van deze verkeersellende zijn de grote werken aan de Plantin en Moretuslei die werd geknipt, de werken aan de Luitenant Lippenslaan en de Singel en de plaatsing van de geluidsschermen op de E313 ter hoogte van de Tuinwijk in Borgerhout. Het goede nieuws? Die werken zijn tegen 12 juli klaar. Het slechte nieuws? De andere werken duren nog een hele zomer.

Het Agentschap Wegen en Verkeer staat in voor deze werken maar zegt in één adem niet alleen verantwoordelijk te zijn. “Alle werken die we doen zijn vooraf gepland en gecommuniceerd met de stad Antwerpen én op elkaar afgestemd”, daarmee reageert het Agentschap op burgemeester Bart De Wever die op ATV zei dat hij de communicatie hekelt en dat het de werken van het Agentschap Wegen en Verkeer zijn. “De stad betaalt 60 procent van de kostprijs voor de plaatsing van de geluidschermen”, zegt het AWV.

Dat die verkeersschermen nu geplaatst worden, samen met de werken in Borgerhout, heeft te maken met een laattijdige levering van die geluidsschermen. “Normaal stonden die werken al gepland in de paasvakantie maar die konden toen niet plaatsvinden omdat er iets was misgelopen met de levering van de schermen. Omdat de bewoners van de Tuinwijk al jaren wachten op die schermen, hebben we besloten die nu te installeren. Bovendien mogen we zulke werken omwille van het verkeer enkel in vakanties uitvoeren”, zegt het Agentschap.

Afnemen

Het AWV geeft toe dat de verkeersellende groot is maar volgens hen zal dat de komende dagen meer en meer afnemen. “Uit ervaring weten we dat de verkeersellende bij aanvang van werken altijd het grootst is maar dat dat afneemt. Het is een nieuwe verkeerssituatie voor de bevolking en daar moet iedereen nu even aan wennen. Wij hopen dat bestuurders op zoek zullen gaan naar alternatieven om zich te verplaatsen. Verder houden wij de situatie in de gaten en zullen we aanpassen waar het kan. Helaas zijn die mogelijkheden eerder beperkt.”

De verschillende werkzaamheden in #Borgerhout leggen het auto- en vrachtverkeer rond Antwerpen voor de tweede avond op rij volledig lam (kaart: TomTom). pic.twitter.com/jgLULQk6h7 Hajo Beeckman(@ hajobeeckman) link