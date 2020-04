Verkeerscontrole in centrum levert 36 pv’s op Toon Verheijen

18 april 2020

Het team van de verkeerspolitie heeft vrijdag tijdens een anonieme verkeerscontrole meer dan dertig automobilisten een bekeuring gegeven. Elf bestuurders reden rond met de gsm in de hand, dertien bestuurders reden door het rode verkeerslicht en drie bestuurders werden aan de kant gezet wegens overdreven snelheid. Twee motorrijders droegen dan weer geen beschermende kledij en twee bestuurders van een wagen droegen de veiligheidsgordel niet. Tenslotte werden nog twee bestuurders betrapt die de richtingaanwijzers niet gebruikten, eentje die de busbaan gebruikte en een bestuurder die geen voorrang verleende. De politie liet ook nog een wagen in beslag nemen die niet verzekerd was.