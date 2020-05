Verkeer in Liefkenshoektunnel valt enorm terug door lockdown PhT

18 mei 2020

16u59 4 Antwerpen De gevolgen van de lockdown sinds 14 maart zijn goed te zien in de verkeerscijfers van de Liefkenshoektunnel. Het vrachtverkeer kromp in maart met 7 procent en in april zelfs met 26 procent. Voor het autoverkeer was de daling nog veel groter: 29 procent in maart en 65 procent in april.

Niets aan de hand in januari en februari, zo leek het. Gemiddeld steeg het aantal voertuigen met 2,5 procent. Maar dan sloeg het coronavirus toe en ging het land op slot. Aan het eind van het eerste kwartaal (januari-maart) werd al 5,6 procent minder verkeer geteld.

Meer file-uren

“Toch nam het aantal file-uren toe met 6 procent”, zegt de NV Tunnel Liefkenshoek. “Dat lag aan de verdubbeling van de fileduur in januari, een gevolg van enkele zware ongevallen op de R2. We maakten in het eerste kwartaal de tunnel 14 uren tolvrij.”

De lockdown beperkte zich tot een dikke halve maand in maart. Het volle effect zagen we in april. Slechts 226.218 auto’s en 274.168 vrachtwagens reden door de Liefkenshoektunnel. In april vorig jaar passeerden er nog bijna driemaal zoveel auto’s. De krimp in het vrachtvervoer was kleiner, maar toch ook ruim een kwart.

Haventrafiek

De vrachttrafiek in de Liefkenshoektunnel loopt meestal vrij gelijk met die van de aangevoerde goederen in de haven. Het Antwerps havenbestuur gaf nog een lichte groei aan van het containertransport in het eerste kwartaal. Het lijdt geen twijfel dat april en mei een zware terugval zullen vertonen.