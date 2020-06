Verjaardag in mineur moeten vieren door lockdown? In Grand Café Capital krijg je herkansing Sander Bral

18 juni 2020

18u04 0 Antwerpen Al wie de afgelopen maanden zijn of haar verjaardag in mineur moest vieren met dank aan de lockdown tóch nog op een gezellig feestje trakteren. Dat is de missie van het intussen terug heropende Grand Café Capital in het Antwerpse Stadspark. Capital begint eind juni terug met - zittende - events met deejays. “De eerste editie is voor iedereen die jarig in zijn kot zat dezer dagen. The Lost Birthdays.”

Restaurant en bar Grand Café Capital in het Stadspark heeft de luxe enorm veel oppervlakte te hebben, zowel binnen als buiten op het terras. “Oppervlakte is voor de horeca goud waard momenteel”, zegt uitbater Anthony Van Isacker. “We hebben ondanks de anderhalvemeterregel evenveel tafels en stoelen dan vorige zomer kunnen zetten. Vorige zomer kwamen we tot de conclusie dat we meer tafels konden plaatsen met de ruimte die we hadden, maar dat plan is door corona terug afgeblazen. We hebben dus nog steeds dezelfde capaciteit, en daar zijn we erg tevreden mee.”

Geen boenke-boenke

“Natuurlijk deden we met Capital meer dan enkel restaurant en café houden”, gaat Anthony verder. “En de goesting om terug events te organiseren kwam al snel. Omdat iedereen voorlopig nog in zijn eigen bubbel aan tafels moet blijven zitten, zijn de mogelijkheden natuurlijk beperkt. Toch zullen we terug een deejay werken op zaterdagen die leuke muziek zal draaien op een gezellig geluidsniveau. Verwacht geen boenke-boenke aan 95 decibel, hé. Het mag en zal geen dansfeest worden.”

(lees verder onder de foto)

Club

Voorlopig althans, want in de kelder van Capital zit natuurlijk nog een nachtclub. “Die moet nog minstens tot eind augustus gesloten blijven maar wij hebben nu al beslist de club ook in september nog niet te openen. In de zomer moeten we ons groot café en terras zoveel mogelijk proberen benutten. De échte dansfeesten, daar gaan we pas voor als we dat ook goed kunnen doen.”

De zaterdagfeesten in Grand Café Capital starten zaterdag 27 juni met een presentje voor ‘The Lost Birthdays’ of de verloren verjaardagen. “Iedereen die tijdens de lockdown jarig was, krijgt per vijf personen een fles cava van het huis of een tafelvatje waar je zelf tien pinten uit kan tappen. Dan kunnen die mensen hun verloren verjaardag toch nog op een leuke manier inhalen. Met hun vrienden, wat bubbels, een lekker hapje en een leuke deejay. Elke zaterdag bij ons zal een ander accent hebben, rond de nationale feestdag bijvoorbeeld hebben we ook al iets leuks gepland.”

Reserveren in Grand Café Capital is gratis, ook voor wie niet jarig was de afgelopen maanden.