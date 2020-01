Verhuurders willen af van administratieve rompslomp: Vastgoedkantoor neemt praktische zaken over ADA

03 januari 2020

11u05 0 Antwerpen Heylen Vastgoed start met een unieke ‘verhuurservice’ voor investeerders. Die service moet ervoor zorgen dat verhuurders van residentiële panden volledig worden ‘ontzorgd’, met andere woorden, ze moeten geen rekening meer houden met de praktische kant van de verhuur. De reden? Nooit eerder was de vraag naar het uit handen geven van de verhuur na hun vastgoedaankoop groter.

Meer dan ooit heeft de Vlaming de baksteen in de maag. De redenen liggen voor de hand: het klassieke spaarboekje brengt niks meer op, én beleggen op de beurs of in fondsen is voor velen nog onbekend terrein. Vandaag heeft naar schatting zo’n 18 procent van de Belgen naast zijn eigen woning nog één of meerdere woningen in portefeuille. Sterker nog: goed één op de vijf huizen of appartementen die vandaag te koop staan, worden gekocht om te verhuren. Bij nieuwbouw ligt dat percentage zelfs nog een pak hoger: ruim de helft van alle nieuwbouwpanden wordt vandaag gekocht door investeerders.

Ondersteuning

Alleen is de nood aan ‘ontzorging’ bij die investeerders nooit groter geweest. Daarom start Heylen Vastgoed met een verhuurservice in provincie Antwerpen. Door zo’n ‘ontzorging’ krijgt de verhuurder administratieve en financiële ondersteuning, om bijvoorbeeld huurgelden te innen van huurders die hun huur niet betalen. Maar daarnaast regelt de nieuwe verhuurservice ook gebreken in de huurwoningen, waarbij ze bijvoorbeeld een loodgieter langs sturen.

“Vandaag is de wens om ‘ontzorging’ vooral in de grootsteden gekend maar nu blijkt die nood ook in andere regio’s op te komen. De tijd dat de huisbaas zich voor het minste waterlek of kapotte deurklink naar het huurpand snelt, is immers stilaan voorbij. Investeerders willen zich vandaag zo min mogelijk bekommeren om de verhuur en de rompslomp die daarbij komt. Een verhuurder die verder weg van het verhuurde pand woont, gaat niet voor elk akkefietje naar daar rijden”, vertelt Jeroen Van Bylen, Hoofd Property Management Heylen Vastgoed.

Voor een volledige ontzorging van een huurpand wordt zo’n tien procent van de huurprijs voorzien per maand. Concreet betekent dat als je voor een woning 800 euro huur vraagt, je 80 euro ‘ontzorgingsfee’ per maand betaalt. Vanaf 6 januari biedt Heylen Vastgoed deze service aan voor al haar huurpanden. Voor de provincie Antwerpen betekent dat al gauw een 500-tal woningen die hiervoor in aanmerking komen.