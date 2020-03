Verhoogde metaalwaarden gemeten na zware brand bij Umicore, omwonenden maken zich zorgen over hun gezondheid Caroline Van de Pol

03 maart 2020

20u09 2 Antwerpen Nadat in Hoboken maandagavond een zware brand uitbrak in de loodraffinaderij van Umicore, zijn er dinsdag verhoogde metaalwaarden gemeten in de omgeving. De brandgeur was te ruiken tot in Aartselaar en Kontich. Het incident roept bij sommige buurbewoners opnieuw vragen op over de veiligheid van het bedrijf en ze maken zich ook zorgen over de gevolgen van de rook op hun gezondheid. Umicore zorgde eerder al voor controverse toen er verhoogde loodwaarden in het bloed van kinderen werd gevonden.

Dienstencentrum Moretusburg ligt in de Adolf Greinerstraat, vlak bij de getroffen loods. Maria Willems (68) woont boven het centrum en kon het vuur zien vanuit haar raam. “Ik wist niet dat het brandde tot mijn katten plots over de grond begonnen te kruipen vanwege de geur. Toen ik buiten keek zag ik het dak van de loods branden en de ene na de andere brandweerwagen passeren. Op mijn gsm kwam het bericht dat ik alle ramen en deuren moest sluiten voor de rook.”

Slechte communicatie

Naomi Lybeert (51) woont sinds 1997 in de wijk Moretusburg naast Umicore. Ze is bezorgd om de gevolgen van de rookwolk op het milieu en op de gezondheid van omwonenden. “Deze brand is al de derde op korte tijd. We zullen binnenkort weer een brief krijgen van Umicore met de mededeling dat alles onder controle is. Dat is een pleister op de zere wonde. Ik heb het gevoel dat er informatie verzwegen wordt en vind dat hun communicatie beter kan.”

Andere bewoners van Moretusburg maken zich minder zorgen. “De rook was niet schadelijk en vloog de andere kant uit. We krijgen geregeld brieven met informatie van Umicore en er staan verschillende meetinstallaties in de buurt.” Een andere buurtbewoner werkt als arbeider voor Umicore en heeft ook vertrouwen in de veiligheid van de fabriek. “Ik was aan het werk toen de brand uitbrak. Het bedrijf is goed voorbereid voor zo’n soort noodsituaties, we kregen direct een uitgebreide briefing.”

Bloedwaarden kinderen

De buurt rondom Umicore kampt al jaren met loodvervuiling die wordt veroorzaakt door de loodraffinaderij. Een teveel aan lood kan op lange termijn bij jonge kinderen leiden tot een lagere intelligentie en een ontwikkelingsachterstand. Daarom meet een medische werkgroep om het half jaar de bloedwaarden van de kinderen in de wijk Moretusburg. In 2015 werd hiermee vastgesteld dat de loodwaarden bij vijftien kinderen boven de veilige norm was. De oorzaak waren enkele platen die gedurende enkele maanden van het dak waren gehaald.

De partij PVDA vernam dat de meetpost op de tennisvelden achter Fort 8 dinsdag hoge waarden van zware metalen aangaf. “We verwachten van Umicore dat er hierover een volledige transparante communicatie komt”, zegt Mie Branders, huisarts in Hoboken en PVDA-gemeenteraadslid. “Daarnaast moeten de gezondheidsrisico’s op de omwonenden ingeschat worden door de medische werkgroep. Die zal sneller dan voorzien moeten samenkomen om te bepalen of er meer metingen in de omgeving én frequentere bloedstalen bij de kinderen moeten genomen worden”.

Impact beperkt

Marjolein Scheers, woordvoerder van Umicore, bevestigt de verhoogde waarden op het meetpunt aan de Schansstraat. “Het gaat niet om een extreme verhoging, maar de waarden liggen er wel hoger dan op andere dagen. Omdat het meetpunt vlak bij het bedrijf ligt en het om een kortstondige periode gaat, zal de impact op de omgeving beperkt zijn. De andere meetpunten vertoonden geen verhoogde waarden van metaalconcentraties, dus er is nooit gevaar geweest voor de bewoners van Moretusburg.” Umicore zal vanaf woensdag flyers uitdelen en een infosessie houden om buurtbewoners te informeren over het incident. “We zijn ook 24 op 24 uur telefonisch bereikbaar en delen onze milieuresultaten via de website.”

Umicore betreurt dit nieuwe incident en zal alle nodige stappen ondernemen om dergelijke voorvallen in de toekomst te vermijden. “We blijven metingen uitvoeren en zullen bijsturen als er ontwikkelingen zijn”, zegt Marjolein Scheers. Johan Vermant, woordvoerder van burgemeester Bart De Wever, laat weten dat ze de interventieverslagen van experts gaan bestuderen om lessen uit te trekken. “Na elk incident wordt een rapport opgesteld, dus wij gaan de bevindingen daarvan opnemen met zowel onze noodplanning, de brandweer en het bedrijf zelf.”