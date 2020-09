Verhoogde affakkeling bij Total Antwerpen Jasper van der Schoot

03 september 2020

12u01 0 Antwerpen Bij de raffinaderij van Total in Antwerpen is er sinds kwart over 8 vanmorgen ‘een verhoogde fakkelactiviteit’ voorzien. Dat komt door een technische storing waardoor de eenheid de komende 24 uur ook op non-actief zal worden gezet. De extra affakkeling zal blijven aanhouden tot zaterdag.

Middels een tweet verontschuldigt de Total Raffinaderij Antwerpen zich voor de hinder die de affakkeling de komende dagen zal veroorzaken. Ook vermelden ze dat hun technische teams alles in het werk zullen stellen om de storing zo snel mogelijk op te lossen.

Veiligheidsmaatregel

De site van Total Antwerpen beschikt in totaal over zeven fakkels. Die dienen om overtollige gassen, zoals methaan en propaan, die vrijkomen tijdens het werkingsproces van aardolie en -gas onmiddellijk te verbranden. Van tijd tot tijd vormen er zich tijdens dergelijke raffinageprocessen gasophopingen en moet het bedrijf de affakkeling verhogen als veiligheidsmaatregel. De grote vlammen die daarbij ontstaan zijn bij goed weer makkelijk zichtbaar tot in de stad zelf.

Veel mensen bekritiseren olieraffinaderijen voor deze methode omdat ze zich zorgen maken over de luchtkwaliteit en de schadelijke stoffen die vrijkomen tijdens het affakkelen.

