Vergeten klassiekers uit wereldliteratuur krijgen tweede leven dankzij platform Karakters CVDP

03 december 2019

17u00 0 Antwerpen Literair platform Karakters brengt in februari het eerste boek van zijn nieuwe reeks uit. De boekenserie bevat vergeten werken uit de wereldliteratuur met een eigentijdse omslag. Karakters stelt ze opnieuw en blijvend beschikbaar in samenwerking met Uitgeverij Vrijdag.

Karakters is een literaire beweging van jonge boekenvakkers met de ambitie om mensen meer in aanraking te laten komen met literatuur. Sinds de zomer van 2018 publiceert ze oordeelvrije artikelen op haar literair platform waar alles draait om duiding in plaats van kritiek. Op het platform vind je interviews met (inter)nationale auteurs, schrijversportretten, leestips en exclusieve voorpublicaties uit de literaire bestsellers van morgen.

De Poort

Terwijl er onophoudelijk nieuwe boeken verschijnen, grijpt Karakters voor z’n boekenreeks terug naar werken uit de wereldliteratuur die om verschillende redenen in de vergetelheid zijn geraakt. “We selecteren jaarlijks drie ondergesneeuwde parels voor een frisse heruitgave”, vertelt Jochen de Vos (27), oprichter van Karakters. “Als lezer verbaas ik me al jaren over de beperkte beschikbaarheid van literatuur. De meeste boeken die ik zelf wil lezen, zijn al jaren niet meer in druk. De oplossing lag voor de hand: dan moeten we ze maar zelf uitgeven.”

In februari verschijnt ‘De Poort’ als eerste boek van de Karaktersreeks. De roman van de Japanse auteur Natsume Sõseki werd opnieuw vertaald door Murakami-vertaler Luk Van Haute. De schrijver behoort tot een van de grondleggers van het Japanse modernisme. Karakters brengt het boek uit in samenwerking met Uitgeverij Vrijdag. “Jong zijn en toch van klassiekers houden lijkt een contradictie, maar dat is niet zo bij Karakters. Daarom zijn we zeer enthousiast over de samenwerking met deze jonge literatuurliefhebbers”, klinkt het bij Uitgeverij Vrijdag.

