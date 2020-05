Exclusief voor abonnees Verdediging vreest bloedwraak, maar Albanese moordenaar wordt tóch uitgeleverd Jonathan Bernaerts

20 mei 2020

08u54 3 Antwerpen De voortvluchtige moordenaar, die in 2004 een kalasjnikov leegschoot op een café in het Albanese stadje Laç, mag dan toch aan zijn thuisland uitgeleverd worden. Dat heeft de Raad van State beslist. De verdediging van Gjon Menga (55), die eind vorig jaar in Schilde werd opgepakt, vocht de uitlevering aan omdat het bloedwraak vreest.

“In Albanië bestaat bloedwraak (de traditie die zegt dat bloed alleen met bloed kan gewroken worden, red.) nog steeds. We vrezen dat mensenrechten er manifest dreigen geschonden te worden en betreuren dan ook dat België in deze zaak, in tegenstelling tot onze buurlanden waar uitleveringen naar Albanië wél worden geweigerd, onvoldoende haar verantwoordelijk neemt.”

De Antwerpse advocate Sanne De Clerck is ontgoocheld dat de Raad van State onvoldoende redenen ziet om de uitlevering van haar cliënt Gjon Menga aan Albanië, zoals beslist door de minister van Justitie, te schorsen. Volgens De Clerck is het leven van Menga in zijn thuisland in gevaar, zelfs wanneer hij er in een gevangeniscel verblijft. “Men kan niet uitsluiten dat hij het slachtoffer zal worden van bloedwraak. Er zijn gewoonweg niet genoeg waarborgen die een uitlevering verantwoorden.”

