Verdediging van verdachte toppleiter Pol Vandemeulebroucke: "Hoe kan men een gerespecteerd advocaat zo vernederen?"

BJS

27 februari 2020

19u11 0 Antwerpen Ridicuul. Aanstootgevend. Vernederend. De verdediging van strafpleiter Pol Vandemeulebroucke heeft donderdag forse kritiek gegeven op de manier waarop de bekende advocaat door het Antwerpse parket wordt aangepakt. Volgens de aanklager schond de advocaat zijn beroepsgeheim en maakte hij deel uit van een criminele organisatie die via de Antwerpse haven grote partijen cocaïne invoerde. Maar Vandemeulebroucke, die 18 maanden cel riskeert, ontkent alles en gaat resoluut voor de vrijspraak.

Het dossier waarin Pol Vandemeulebroucke, samen met 15 andere beklaagden, wordt vervolgd gaat over de invoer van grote partijen cocaïne via de Antwerpse haven. Volgens het parket speelde de voortvluchtige Albanese crimineel Uka G. een cruciale rol bij het organiseren van de uithalingen. Hij riskeert daarvoor een straf van 12 jaar cel en 48.000 euro, maar volgens zijn advocaat Thibaud Delva is hij onschuldig.

De opvallendste naam in de lange lijst van beklaagden is niet die van Uka G., maar die van de bekende strafpleiter Pol Vandemeulebroucke. Hij is een van de meest geraadpleegde advocaten door zware, vooral Nederlandse drugscriminelen. Bij het grote publiek is hij bekend als de advocaat van Danny Vanhamel voor de ontvoering van Anthony De Clerck, De man koestert zijn imago van ‘bad boy van de Antwerpse balie’ en is binnenkort ook te zien in de nieuwe tv-serie ‘Meesters’ op VIER.

