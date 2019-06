Verde zorgt deze zomer voor hapjes en drankjes in Belvédère Droogdokkenpark BJS

24 juni 2019

12u22 0 Antwerpen Bvba Varonos, het bedrijf achter foodbar Verde, gaat deze zomer onder de noemer ‘Portsight by Verde’ in Belvédère Droogdokkenpark een mobiele drank- en eetgelegenheid uitbaten. De stad Antwerpen heeft hiervoor een tijdelijke concessie toegekend. Die gaat ten vroegste vanaf 1 juli in en is dagelijks geopend van 14 tot 22 uur.

Varonos zal inzetten op een duurzame bar met foodcorner en dit met oog voor gevarieerde en huisgemaakte gerechten aan een eerlijke prijs. Daarnaast zal er ook een publiek toilet zijn waar bezoekers van het park tegen betaling gebruik van kunnen maken.

Sinds september 2018 kan je uitwaaien aan het groot architecturaal uitkijkpunt in de bocht van de Schelde aan de Droogdokkenweg. Tot nu toe waren er in de omgeving weinig tot geen faciliteiten aanwezig om iets te eten of te drinken. Er was ook een stijgende vraag naar openbare toiletten. Met de komst van bvba Varonos wordt er tijdens de drukke zomermaanden een antwoord geboden op deze vraag.

De concessie start ten vroegste op 1 juli en loopt maximaal 4 maanden, tot eind november. De mobiel zal dagelijks geopend zijn van 14 tot 22 uur (verplicht sluitingsuur).