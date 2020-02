Verdachten van overval op juwelier staan in maart terecht BJS/BLG

25 februari 2020

19u04 0 Antwerpen Voor de correctionele rechtbank van Antwerpen is dinsdag de zaak ingeleid tegen Moshe Z. (52) en Igor D. (40) uit Israël die vervolgd worden voor de gewapende overval op een juwelier in de Antwerpse diamantwijk. Het dossier zal op 9 maart behandeld worden.

De overval gebeurde op 31 juli 2019 in de Vestingstraat. Een man, die later geïdentificeerd werd als Moshe Z., kwam de juwelierszaak binnen en zette meteen een pistool tegen het hoofd van de zaakvoerster. Hij eiste juwelen of ze zou eraan gaan. Om zijn dreigement kracht bij te zetten, sloeg hij haar enkele malen op het hoofd.

Het slachtoffer overhandigde een diamanten ring ter waarde van 50.000 à 60.000 euro en drie gouden en zilverkleurige ringen. Moshe Z. en zijn kompaan Igor D., die buiten op uitkijk stond, vluchtten daarna weg. Het slachtoffer was erg onder de indruk van de feiten.

Camerabeelden

De federale gerechtelijke politie opende een onderzoek en merkte op camerabeelden van de omgeving de twee verdachten, het gebruikte wapen en een verdacht voertuig op. Igor D. kon diezelfde dag nog gearresteerd worden in een hotel in Antwerpen. Hij verklaarde niet op de hoogte te zijn geweest van de overplannen van zijn kompaan.

Moshe Z. werd een dag later op de luchthaven van Schiphol in de boeien geslagen. Hij werd overgeleverd aan ons land en is nog altijd aangehouden. Igor D. is vrij onder voorwaarden. Ze staan in maart terecht voor diefstal met geweld, mondelinge bedreigingen, verboden wapenbezit, bendevorming en wederrechtelijke vrijheidsberoving.