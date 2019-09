Verdachte zware verkeersagressie: “Slachtoffer en zijn vrouw bedreigden mij” Patrick Lefelon

14 september 2019

14u50

De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft een 24-jarige man uit Kontich aangehouden voor poging doodslag na een geval van extreme verkeersagressie gisteren. De jongeman die van zijn werk kwam, beweert dat het slachtoffer en zijn vrouw hem tot twee keer toe hadden bedreigd en dat hij van schrik wegreed. Het slachtoffer, een man van 36 jaar , is ernstig gewond maar niet langer in levensgevaar.

Een banale discussie over een invoegmanoeuvre op de Singel was gisteren iets voor 17 uur volledig uit de hand gelopen. Twee chauffeurs hadden het op de Singel aan met elkaar aan de stok gekregen. Zij draaiden hun raam open en schreeuwden elkaar wat verwijten toe. De 24-jarige man uit Kontich zat alleen in de wagen, de 36-jarige man uit Antwerpen was vergezeld van zijn partner.

Aan het volgende kruispunt sneed de man uit Kontich de bocht af, tot grote woede van de Antwerpenaar. Aan het volgende kruispunt richting Mortsel kwam de Antwerpenaar langs rechts voorbijgestoken en reed de man uit Kontich klem. Het koppel stapte uit en begon op de ramen van de andere wagen te kloppen. De vrouw keerde terug naar hun auto, ook de man maakte aanstalten om terug in te stappen, maar bedacht zich en kwam opnieuw dreigend op de andere chauffeur toegestapt.

“De jongeman uit Kontich kreeg schrik en wilde wegvluchten. Het was helemaal niet zijn bedoeling om de man aan te rijden. Blijkbaar is de andere chauffeur onder zijn wielen terecht gekomen”, valt te horen in de entourage van de man uit Kontich. Hij reed in paniek weg, maar werd achterna gezeten door enkele andere chauffeurs die de aanrijding hadden zien gebeuren. Die filmden hem ook.

De jongeman uit Kontich durfde niet meer terugkeren en reed verder naar huis. Daar bood hij zich vrijdagavond aan bij de politie van Kontich. Hij was niet onder invloed van drank of drugs.

De onderzoeksrechter besliste dat hij voorlopig in de gevangenis blijft op verdenking van poging doodslag. Hij verschijnt donderdag voor de raadkamer.

De gewonde man is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Aanvankelijk was er sprake van levensgevaar maar dat is ondertussen geweken.