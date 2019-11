Verdachte van zware verkeersagressie op Antwerpse Singel komt vrij onder voorwaarden BJS/BLG

04 november 2019

16u27 0 Antwerpen Tim V. (24) uit Kontich, die op 13 september werd opgepakt na een zwaar geval van verkeersagressie in Berchem, komt vrij onder voorwaarden. De twintiger werd vorige maand vrijgelaten uit de gevangenis en had sindsdien een enkelband. Daar is hij nu van verlost.

Tim V. wordt verdacht van poging tot doodslag op de 36-jarige Noredin M. uit Berchem. Het slachtoffer was na een banale discussie over een invoegmanoeuvre op de Singel uitgestapt toen hij op de Grotesteenweg voor een rood licht stond om verhaal te halen bij de andere bestuurder, Tim V.

Die verklaarde dat hij schrik kreeg toen hij het slachtoffer op hem af zag komen. Hij wilde wegrijden, maar er was te weinig vrije ruimte. Daardoor botste hij eerst tegen de wagen links van hem om dan naar rechts te zwalpen waar hij tegen het portier van het slachtoffer reed.

In paniek weggereden

Het slachtoffer werd volgens hem geraakt door het portier, viel op de grond en kwam zo onder zijn wagen terecht. De twintiger ontkent de intentie om het slachtoffer te doden. Noredin B. raakte bij de aanrijding zwaargewond. Tim V. was na de aanrijding in paniek weggereden. Hij gaf zich kort daarna aan bij de politiezone Hekla.

De twintiger zat in totaal een kleine maand opgesloten in de gevangenis van de Antwerpse Begijnenstraat. Daar zou hij bedreigingen hebben ontvangen nadat de vrouw van het slachtoffer haar versie van de feiten op Facebook had gezet. Die post werd destijds massaal gedeeld. Door de dreigementen stond V. in een individueel bijzonder veiligheidsregime.