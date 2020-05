Verdachte van steekpartij op Antwerpse Meir blijft in de cel BJS/BLG

26 mei 2020

09u51 0 Antwerpen De raadkamer in Antwerpen heeft de aanhouding bevestigd van een 28-jarige Nederlander uit Zwijndrecht, die vorige week werd opgepakt na een steek- en vechtpartij op de Antwerpse Meir.

De politie werd op 19 mei rond 17.15 uur opgeroepen voor een steekpartij ter hoogte van de winkel Brantano op de Meir in Antwerpen. Twee groepjes hadden het om een banale reden met elkaar aan de stok gekregen. Een lid van de ene groep was op de Meir tegen een lid van de andere groep gebotst. Dat leidde meteen tot veel ergernis, duw-en trekwerk en ook tot (wederzijdse) slagen.

Op een bepaald moment trok iemand een mes en verwondde daarmee drie mannen van 21, 26 en 29 jaar uit Antwerpen en Borgerhout. Twee slachtoffers werden opgenomen in het ziekenhuis. Eén van hen was er erg aan toe door een messteek in de buik. Het derde slachtoffer mocht na verzorging naar huis.

Drie verdachten vluchtten weg, maar konden door de politie snel gevat worden in de Gratiekapelstraat. Ook het gebruikte wapen werd teruggevonden. Een 28-jarige Nederlander uit Zwijndrecht gaf tijdens zijn verhoor toe dat hij het mes had gebruikt. Hij verklaarde dat hij de andere partij op afstand wilde houden en wilde afschrikken. Hij werd aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. De twee andere verdachten, een 25-jarige Surinamer uit Sint-Niklaas en een 20-jarige Surinamer uit Antwerpen, werden vrijgelaten onder voorwaarden.