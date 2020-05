Verdachte van steekpartij in Deurne aangehouden nadat hij zichzelf aangaf CVDP

03 mei 2020

14u03

Bron: Belga 10 Antwerpen De verdachte die vrijdagavond zijn (ex-)vrouw neerstak in de Seraphin De Grootestraat in Deurne heeft zich aangeboden bij de politiediensten. De onderzoeksrechter besliste vandaag om hem aan te houden.

De 47-jarige verdachte van de steekpartij is zich zaterdag komen aanmelden bij de politie. Dat meldt het Antwerpse parket. De man is zondag voor de onderzoeksrechter geleid, die hem vervolgens liet aanhouden.

Bij de steekpartij werd een 40-jarige vrouw levensgevaarlijk verwond, al zou haar toestand intussen gestabiliseerd zijn. De feiten speelden zich af in de Seraphin De Grootestraat in Deurne en kaderden vermoedelijk in de relationele sfeer.

Het slachtoffer liep verschillende steek- of snijwonden op en ook een van de drie aanwezige kinderen raakte lichtgewond en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De (ex-)partner van de vrouw ontvluchtte de plaats van de feiten voor de politie arriveerde en werd vervolgens als verdachte gezocht, maar kwam zich dus zaterdag alsnog aanmelden.

De verdachte is aangehouden op verdenking van poging tot moord.