Verdachte steekpartij op Meir voorgeleid wegens poging doodslag Patrick Lefelon

20 mei 2020

Vandaag worden drie verdachten voorgeleid voor de onderzoeksrechter voor de steekpartij van dinsdagnamiddag op de Meir. Het gaat om twee Surinaamse jongens van 20 en 25 jaar en een Nederlander van 28 jaar. Zij werden opgepakt in de studentenbuurt.

Eén van de verdachten wordt verdacht van poging tot doodslag omdat hij de messteken zou hebben toegediend. De twee andere mannen worden verdacht van slagen en verwondingen.

De steekpartij vond dinsdag rond 17 uur plaats in de buurt van sportwinkel JD Sports op de Meir in het centrum van Antwerpen. De politie kreeg rond 17.15 uur een oproep over de vecht- en steekpartij en ging meteen ter plaatse. Ter hoogte van de Wapper werden drie vermoedelijke slachtoffers aangetroffen. De slachtoffers hebben snij- en steekwonden en werden naar het ziekenhuis overgebracht. Eén jongen uit Borgerhout is ernstig gewond aan de buik.

Over de oorzaak van de steekpartij is nog niets geweten.