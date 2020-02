Verdachte poederbrief in brievenbus burgemeester Bart De Wever blijkt loos alarm Jan Aelberts

07 februari 2020

20u14 318 Antwerpen Bij de woning van N-VA-voorzitter en burgemeester van Antwerpen Bart De Wever (N-VA) in Deurne is vrijdagavond een brief gevonden waarin een verdacht, wit poeder zat. Zowel brandweer als politie kwamen ter plaatse. Er werd een perimeter ingesteld rond de woning en de civiele bescherming komt ter plaatse om de brief mee te nemen en te analyseren. Later bleek het om bloem te gaan.

“Er is inderdaad een verdachte brief gevonden in de brievenbus van Bart De Wever met een wit poeder erin”, bevestigt Jasmien O van de Antwerpse brandweer. “Wij zijn ter plaatse gekomen en hebben de brief overhandigd aan de Civiele Bescherming. Zij staan in voor de verdere analyse.”

Ook de woordvoerder van De Wever bevestigt dat er een verdachte brief is aangetroffen. Wie precies de vondst deed en of De Wever zelf thuis was op het moment van de feiten, is niet bekend.

Uit de analyse bleek dat het poeder onschuldig was: het ging om bloem.

Varkenskop

De Wever kreeg al vaker te kampen met incidenten aan zijn adres. In 2012 trof De Wever een afgehakte varkenskop aan op zijn oprit. In maart 2017 werd een bijl tegen het raam van zijn huis gegooid. De Wever was op dat moment met vakantie, maar zijn moeder was wel thuis. Tussen juni 2011 en januari 2014 werd De Wever gestalkt. De dader nam foto’s van het huis op de Herentalsebaan en plaatste die op Facebook. De N-VA-voorzitter werd ook al vaker beledigd en met de dood bedreigd.

Het is zelfs niet de eerste poederbrief voor het gezin De Wever. In de zomer van 2017 vond zijn vrouw er ook al één in de brievenbus. Die bleek toen ongevaarlijk.