Verdachte in drugsdossier De Tank trekt bekentenissen in Patrick Lefelon

13 september 2019

19u21 2 Antwerpen Een proces tegen een drugsbende die tot een ton cocaïne wilde invoeren, is vrijdag stilgelegd. Eén verdachte, die ook betrokken is in het grote drugsonderzoek naar Frank de Tank, trekt alle bekentenissen in. De procureur vermoedt dat de man is gezwicht voor de intimidatie van de bende.

Straddecarrier-chauffeur S.V. was in april 2017 door R.A. aangezocht om containers waarin ladingen cocaïne werd aangevoerd op kaai 1742 te verplaatsen. Zo kon de cocaïne worden overgeladen naar een container die niet zou gecontroleerd worden door de douane.

De politie luisterde de gesprekken tussen S.V. en R.A echter af in het kader van het onderzoek naar de drugsbende van Frank De Tank. De twee mannen werden gearresteerd nog voor zij een testlading uit een container hadden kunnen halen. De twee deden dat in opdracht van twee Marokkaanse mannen.

Havenarbeider S.V. bekende zijn aandeel. De man had zware schulden en was gezwicht voor het aanbod van 25.000 euro van de drugsbende. Dat zou maar een voorschot zijn.

Ook tussenpersoon R.A. ging tot bekentenissen over. Hij had havenarbeider S.V. aangezocht in opdracht van de twee Marokkaanse mannen die van plan waren om regelmatig ladingen van 800 tot 1 ton coke in te voeren. Tussenpersoon R.A. had ook handlangers geronseld voor de drugsbende van Frank ‘De Tank’. Die bende werd rond dezelfde periode opgerold.

“Politie weigert nieuwe verklaring”

De advocaat van R.A. deelde de rechtbank vrijdag mee dat zijn cliënt alle bekentenissen in alle dossiers intrekt.

“Hij is zelfs bij herhaling gaan aanbellen bij de federale politie om een nieuwe verklaring af te leggen. Daar is hij telkens wandelen gestuurd”, aldus nog zijn advocaat.

De advocaten van de twee Marokkaanse mannen sprongen meteen in het gat. “Als R.V. een verklaring wil afleggen die ten ontlaste is van onze cliënten, dan willen wij die eerst kennen. Zo’n verklaring kan het standpunt van onze cliënten alleen versterken. Zij hebben niets met drugssmokkel te maken.”

De openbare aanklager vreest dat R.A. is gezwicht voor de intimidatie en dreigementen van de drugsbende. De man daagde niet op voor zijn proces.

De voorzitter van de rechtbank legde daarop het proces stil. DE openbare aanklager kreeg de opdracht om tussenpersoon R.A. opnieuw te laten verhoren. Dat moet tegen 17 oktober zijn gebeurd. Dan wordt het proces voortgezet. dat hij op de diensten van S.V. een beroep wilde doen