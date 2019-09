Verdachte heeft niets te melden op Pokemon-moordproces Patrick Lefelon

11 september 2019

17u30 0 Antwerpen De 27-jarige John V.d.B. is woensdagmiddag voor de voorzitter van het assisenhof verschenen. Het ging om een voorbereidende zitting. Het eigenlijke proces start op 18 oktober. John V.d.B. beweert al tweeënhalf jaar dat hij zich niets kan herinneren van de moord op de 20-jarige Shashia Moreau uit Heist-op-den-Berg. Ook woensdagmiddag had hij niets te melden.

John V.d.B. wendt geheugenverlies aan als hem iets wordt gevraagd over 7 februari 2017, de dag dat hij had afgesproken met Shashia Moreau. De twee waren verzamelaars van Pokemon-figuurtjes. Shashia zou naar Antwerpen komen om een aantal Pokemon-kaarten te kopen. Zij was op de afspraak maar zou de woning van John V.d.B. in de Van Straelenstraat aan het Antwerpse Atheneum niet meer levend verlaten. Haar lichaam werd in de kleine binnentuin gevonden. Zij was gewurgd en begraven in een put van 75 cm diep.

Het politie-onderzoek staat bol van de bewijzen tegen John V.d.B. Het bloed van Shashia is op zijn trui en zijn matras gevonden. Er zijn spermasporen gevonden. Er zijn veel camerabeelden waarop Shashia en John V.d.B. samen te zien zijn op die 7de februar 2017. Er zijn gsm-gegevens en chatgesprekken. En er is natuurlijk het stoffelijke overschot van Shashia dat in de tuin werd gevonden.

Toch houdt John V.d.B. vol dat hij geen enkele herinnering heeft aan de ontmoeting met Shashia bij hem thuis in de Van Straelenstraat. Woensdagmiddag was dat niet anders. De voorzitter van het assisenhof gaf bij het slot van de korte zitting het woord aan verdachte John V.d.B. Vlakbij hem zaten de ouders en familieleden van de vermoorde Shashia. Zij willen al zo lang weten wat er precies is gebeurd. Toch kreeg John V.d.B. ook nu geen bekentenis of een woord van spijt over zijn lippen. “Ik heb niets te zeggen”, zei John V.d.B. en ging weer zitten.

John V.d.B. zal op het proces verdedigd worden door Ilse Buyst en Jan De Man. Het assisenproces gaat van start op vrijdag 18 oktober en zal ruim een week duren.