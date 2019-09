Verdachte granaataanval betwist dat vingerafdruk van hem is Patrick Lefelon

20 september 2019

10u22 0 Antwerpen De 22-jarige jongeman uit Antwerpen die is opgepakt voor het gooien van een granaat naar geparkeerde auto’s in de Biekorfstraat, moet een maand langer in de cel blijven. Volgens de politie staat zijn vingerafdruk op de lepel van de granaat. De jongeman betwist dat en gaat in beroep tegen zijn verdere aanhouding.

In het onderzoek naar een ontplofte granaat in de Biekorfstraat in Antwerpen werd dinsdag een 22-jarige jongeman uit de buurt van Park Spoor Noord aangehouden. De nacht van 18 op 19 maart 2019 ontplofte er een granaat onder een Mini die geparkeerd stond in de Biekorfstraat. Naast de Mini raakten nog zeven andere voertuigen en twee woningen beschadigd.

De jongeman was eerder al eens door de federale gerechtelijke politie ondervraagd in hun onderzoek naar de recente granaataanvallen. Bij die ondervraging werd ook zijn vingerafdrukken genomen.

Advocaat Johan Platteau: “Die vingerafdruk zouden nu een match geven met de afdrukken die gevonden zijn op de lepel van de granaat in de Biekorfstraat. Mijn cliënt betwist dat. Hij heeft nog nooit een granaat vastgehad. Wij vragen dat de kwaliteit van die vingerafdruk opnieuw wordt onderzocht. Het zou niet de eerste keer zijn dat iemand verdacht wordt door een gedeeltelijke afdruk van een vinger.”

De jongeman zegt dat hij geen enkel motief zou hebben om de familie F. die met de granaat in de Biekorfstraat werd geviseerd, aan te vallen. “Hij is een kennis van de familie, al van jongsaf. Mijn cliënt heeft een blanco strafblad”, zegt advocaat Platteau.