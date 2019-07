Verdachte fietser (21) blijkt drugsdealer te zijn Sander Bral

15 juli 2019

16u21 0

Het wijkonderzoeksteam van de regio West van de lokale politie zag zondag een fietser die een abnormale route aflegde. Hij stopte uiteindelijk aan de Cockerillkaai in het stadscentrum, liet z’n fiets los achter en ging een pand binnen. Een paar minuten later kwam hij opnieuw buiten en vertrok hij weer. De man werd tegengehouden en er werd nazicht gedaan in het gebouw waar hij was binnen geweest. De verdachte bleek net twee zakjes cocaïne te hebben geleverd. Bij een huiszoeking werd nog een hoeveelheid cocaïne gevonden, een precisieweegschaal en verpakkingsmateriaal. De man van 21 jaar werd gearresteerd en komt bij de onderzoeksrechter.