Verdachte bereid te praten over 22-jaar oude moord Patrick Lefelon

24 september 2019

12u05 0 Antwerpen De 55-jarige glazenwasser Stephaan D.L. is bereid een verklaring af te leggen over de moord op Eve Poppe. De 38-jarige vrouw werd op 9 september 1997 dood aangetroffen in haar woning aan de Argentiniëlaan op de Antwerpse Luchtbal. Stephaan D.L. is in verdenking gesteld voor die moord op basis van nieuw DNA-onderzoek. Tot vandaag beriep hij zich op zijn zwijgrecht.

Stephaan D.L. verscheen dinsdagmorgen voor de raadkamer. Die besliste zijn aanhouding in het moordonderzoek naar Eve Poppe met twee maanden te verlengen. Vorige week werd het dossier uitgesteld omdat het rapport over het nieuwe DNA-onderzoek niet volledig was. Dat euvel was dinsdagmorgen opgelost.

Advocaten Christian Clement en Seno Devriendt die Stephaan D.L. verdedigen: “Onze cliënt heeft aan de onderzoeksrechter laten weten dat hij een verklaring wil afleggen. Wat die verklaring zal zijn, kan ik niet voorspellen. Het dossier is volledig en wij hebben dat met onze cliënt besproken. Daarop heeft hij beslist om zelf met een verklaring te komen. Zijn ondervraging staat voor begin oktober gepland.”

De moordzaak op Eve Poppe bleef 22 jaar onopgelost. De alleenstaande vrouw werd destijds in haar slaapkamer gevonden. Zij was verkracht, gewurgd met een touw en had verschillende messteken in haar borststreek. Lange tijd werd haar vriend verdacht. Nieuw DNA-onderzoek wijst nu in de richting van Stephaan D.L.

De gewezen glazenwasser zit sinds eind vorig jaar in de cel in een andere ‘cold case’, de moord op Ariane Mazijn in 1992. Ook zij was misbruikt, gewurgd en met messteken gedood. Die zaak bleef 26 jaar onopgelost tot nieuw DNA-onderzoek Stephaan D.L. als verdachte aanduidde. Een week na zijn aanhouding bekende Stephaan D.L. de moord op Ariane Mazijn.