Verdachte aanslagen herkend aan kledij Patrick Lefelon

25 juni 2019

20u03 0 Antwerpen De 23-jarige Mohamed H. blijft voorlopig in de gevangenis. Hij is de enige van de zeven verdachten die vorige week werd gearresteerd op verdenking van aanslagen in het drugsmilieu.

De aanslagen van maart 2019 in de buurt van Park Spoor Noord kaderen in een vete tussen twee families die aan het drugsmilieu worden gelinkt: de familie El M. die in de Dijlestraat woont en de familie El H. die in de Rupelstraat woont.

Vorige week werd Youness El M. gearresteerd samen met een zestal handlangers. UIteindelijk werd iedereen vrijgealten, op Mohamed H. na. Deze 23-jarige man was op beelden van de bewakingscamera gezien ten tijde van de autobranden. Bij een huiszoeking werd dezelfde kledij teruggevonden die de man ook droeg op de camerabeelden. Voor de raadkamer zijn dat voldoende aanwijzingen om hem voorlopig in de gevangenis te houden.