Verdachte (40) verkoopt marihuana in zijn woning in de Seefhoek



CVDP

01 augustus 2020

15u26 0 Antwerpen De politie betrapte vrijdag een man die marihuana kocht in de woning van een drugsdealer in Antwerpen. De verdachte (40) zal in de loop van vandaag voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter.

Het drugsondersteuningsteam (DOT) stelde vrijdag vast dat dat iemand kortstondig een woning aan de Lange Beeldekensstraat bezocht en daarna weer vertrok. De man gaf toe dat hij daar binnen net drugs gekocht had en gaf twee gebruikersdosissen marihuana af. De politie bezocht de woning voor een huiszoeking. Er werden een som geld, meer dan een halve kilo marihuana, een precisieweegschaal en twee mobiele telefoons in beslag genomen. Toen de politie binnen kwam, konden ze met hun eigen ogen zien dat de man de marihuana vanuit een grote zak aan het verdelen was over kleinere dosissen.