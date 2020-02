Verdacht poeder in Antwerpse hof van beroep was bakpoeder HLA MDG

19 februari 2020

10u02

Bron: Belga 6 Antwerpen In Antwerpen is deze ochtend een brief met een verdacht poeder erin aangetroffen bij het hof van beroep. Dat zegt de lokale politie. Dat verdacht poeder blijkt nu bakpoeder te zijn.

Het verdachte poeder dat in een brief zat die woensdag bij het Antwerpse hof van beroep arriveerde, blijkt onschuldig te zijn. Dat zegt de lokale politie. Het ging om bakpoeder.

De werking van de rechtbank zou weinig hinder hebben ondervonden.

De kamers waar de brief is geweest, werden deze morgen preventief ontruimd, maar niet het hele gebouw. De brandweer was ter plaatse om metingen uit te voeren en de civiele bescherming kwam de brief ophalen voor verdere analyse.

Afzender niet bekend

De metingen van de brandweer bleken negatief op het vlak van onder meer radioactiviteit.

De personeelsleden die met de brief in aanraking kwamen of er in de buurt van zijn geweest, werden even in quarantaine geplaatst. Wie de afzender van de brief is, is niet bekend.