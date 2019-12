Verdacht koffertje gespot aan Centraal Station: ontmijningsdienst Dovo ter plaatse Sander Bral

03 december 2019

11u12 4 Antwerpen Nadat vuilnismannen een verdacht voorwerp meldden dinsdagochtend in Antwerpen moest ontmijningsdienst Dovo doorreizen naar het Centraal Station in Antwerpen. Daar meldde een voorbijganger een achtergelaten koffertje in de Pelikaanstraat. Het risico wordt niet hoog ingeschat maar de lokale politie neemt het zekere voor het onzekere.

“Een passant meldde dinsdagvoormiddag een achtergelaten koffertje in de Pelikaanstraat aan het Centraal Station”, bevestigt Willem Migom van lokale politie Antwerpen. “We hebben een perimeter ingesteld en Dovo laten komen ter controle.”

De Pelikaanstraat is versperd van Lange Kievitstraat tot de Keyserlei. Gemotoriseerd verkeer en fietsers moeten omrijden. Voetgangers kunnen via het Centraal Station passeren. De bussen van vervoersmaatschappij De Lijn worden omgeleid.

Eerder kwam ontmijningsdienst Dovo al ter plaatse op het Kiel in Antwerpen, vuilnismannen dachten een granaat gevonden te hebben in hun laadbak in de buurt van Antwerp Expo. Na controle bleek het om een vals alarm te gaan.