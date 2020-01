Verboden wapenbezit, drugs, openstaande boetes en overladen trucks: verkeerscontrole aan Waaslandtunnel Sander Bral

21 januari 2020

16u59 0 Antwerpen Het verkeersondersteuningsteam van de regio West heeft maandag samen met de douane, de Vlaamse Verkeersbelastingsdienst, LEZ en de diensten van de lokale politie zoals de mobiele eenheid en verkeerspolitie een gecoördineerde actie gehouden aan de Charles De Costerlaan op Linkeroever. Ter hoogte van de Waaslandtunnel controleerden ze al het verkeer. Of dat nu stad in- of uitwaarts reed. Hiervoor deden de diensten onder meer beroep op de ANPR-camera’s.

2.475 voertuigen reden tijdens de actie voorbij de camera’s. Achttien bestuurders bleken hun verkeersbelasting niet betaald te hebben, goed voor 8.191 euro. Drie andere bestuurders waren samen goed voor 3.233 euro aan openstaande boetes. Iemand die mazout had getankt, kreeg daarvoor een boete van 500 euro.

Twee vrachtwagens waren overladen. De twee bestuurders mochten hun rit niet verder zetten en kregen een boetes van 400 en 800 euro. Het LEZ-team (stedelijk team dat toezicht houdt op de lage emissiezone) liet 45 buitenlandse voertuigen stoppen waarvan er slechts zeven zich op voorhand registreerden en in orde waren.

Verder werden nog heel wat andere vaststellingen gedaan: drie voertuigen die niet verzekerd waren, werden in beslag genomen. De bestuurder die met een keuringsattest ‘verboden tot verkeer’ reed, zag zijn auto aan de kant gehouden worden. Twee roodrijders kregen ieder een boete van 174 euro. Iemand had z’n voertuig niet ingeschreven wat tot een boete van 116 euro leidde. Een leerling-bestuurder had geen verzekeringsattest aan boord. Hij reed buiten de regels om zonder begeleider rond. Zijn voertuig was niet gekeurd. Er volgde een proces-verbaal en de kersverse bestuurder mag zich gaan verantwoorden bij de politierechtbank.

Twee personen waren in het bezit van verdovende middelen. Twee anderen reden onder invloed van verdovende middelen. Na een positieve speekseltest zagen zij hun rijbewijs voor vijftien dagen ingetrokken worden. Twee keer werden verboden wapens aangetroffen binnen handbereik van de bestuurder. In een vrachtwagen van een schildersbedrijf vond de politie iemand die illegaal in het land verblijft. De zaakvoerder zal zich bij arbeidsrechtbank moeten verantwoorden, ook voor het zwartwerk.