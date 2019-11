Verbod op magneetvissen komt nu ook in Antwerps politiereglement

PhT

22 november 2019

17u18 0 Antwerpen Magneetvissers zijn er nu echt aan voor de moeite: het verbod op magneetvissen wordt opgenomen in het Antwerps politiereglement. Onderzoek van DOVO (de dienst die ontploffingstuigen opruimt) en de politiezone Antwerpen toont aan dat er zich in de wateren van de stad oorlogsmunitie bevindt die nog steeds gevaarlijk is.

Magneetvissers haalden op 20 juli aan het Fort van Merksem oud oorlogstuig uit het water. DOVO kwam de munitie onschadelijk maken en vond in de omgeving nog meer projectielen. Elf dagen later vaardigde burgemeester Bart De Wever (N-VA) een politieverordening uit die magneetvissen verbood. “Ook elders op het stedelijk grondgebied bestaat een reële kans dat er nog dergelijke gevaarlijke oorlogsmunitie is”, zei De Wever. “Tijdens en na de twee wereldoorlogen is immers veel munitie gedumpt in bestaande grachten en andere wateren. Net om die reden geldt voor alle Vlaamse bevaarbare waterwegen een magneetvisverbod.”

Het algemene probleem maakte duidelijk dat het verbod best ook in het Antwerpse politiereglement zou komen.