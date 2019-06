Ventilator raakt oververhit: huis brandt volledig uit Jan Aelberts

25 juni 2019

22u32 4 Antwerpen Een dakbrand heeft vanavond een huis in de Botermelkdijk in Schoten volledig in de as gelegd. Een ventilator vatte vuur, de bewoner van het huis kon het vuur niet op tijd doven.

De ventilator stond op de eerste etage van het huis om de slaapkamer te verkoelen, maar raakte oververhit. De eigenaar van het huis, een 73-jarige man, probeerde de vlammen zelf nog te doven, maar dat lukte hem niet. In geen tijd sloegen de vlammen door het dak en werd het huis van de man tot as herleid. De 73-jarige werd met brandwonden afgevoerd naar het ziekenhuis. Zijn 68-jarige echtgenoot raakte niet gewond, maar was wel in shock.

Het duurde enkele uren om de brand volledig onder controle te krijgen.