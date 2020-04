Velo-gebruiker krijgt ene boete na andere door defect aan station: “Dit voelt aan als bedrog” David Acke

20 april 2020

13u54 0 Antwerpen Velostation 043 in de Grétrystraat in Antwerpen heeft gebruiker Victor al heel wat kopzorgen bezorgd. Door een defect in het station kreeg de man al verschillende meldingen dat zijn fiets niet tijdig in het station is geplaatst. “Onzin”, zegt de fervente gebruiker. Hij begrijpt niet dat het Velostation nog steeds in gebruik is terwijl men op de hoogte is van het defect. Bij Velo zegt men de zaak te onderzoeken.

“Men is op de hoogte van het probleem maar toch wordt er niets aan gedaan en krijg ik de ene boete na de andere.” Dat is samengevat de frustratie van Antwerpenaar en veelvuldig Velo-gebruiker Victor. Drie tot vier keer per dag gebruikt hij een Velo om zich door de stad te verplaatsen. Voor woon-werkverkeer maar ook om naar de supermarkt te gaan gebruikt hij het geliefde vervoersmiddel. “Ik vind die fietsen fantastisch en ben grote fan van het systeem”, vertelt hij. Maar toch overweegt hij nu om zijn abonnement op te zeggen.

Reden is Velostation 043 in de Grétrystraat, vlak bij de woonplaats van de man. Zoals hij al jaar en dag doet, plaatst hij zijn fiets in het station, keurig binnen de termijn van een half uur bruikleen. Toch kreeg hij ondertussen al vier meldingen dat hij de fiets niet tijdig parkeerde. Hoe dat kan, was een raadsel voor de man.

Uit slot halen

“Ik kreeg een mail met de melding dat de fiets die ik gebruikte al enkele uren te lang in gebruik is. Wat ik heel vreemd vond want de fiets was keurig in station 043 teruggeplaatst. Ik belde naar de centrale en legde uit dat ik niet begreep hoe het kon. Mijn boete werd kwijtgescholden en ik liet het verder zo.” Maar enkele dagen later had Victor opnieuw prijs. “Ik was er zeker van dat de fiets correct in het station geplaatst was en dat ik mijn badge gebruikte om af te sluiten. Daarom besloot ik toch eens te gaan kijken en toen merkte ik dat ik mijn gebruikte fiets gewoon uit het slot kon halen. Ik probeer ook drie andere plaatsen en die hadden hetzelfde probleem.”

Opnieuw belde Victor met de centrale om dit probleem te melden. Het antwoord verraste hem. “Aan de telefoon kreeg ik doodleuk te horen dat het station 043 met een technisch probleem kampt en dat het op de lijst staat om hersteld te worden maar door de coronacrisis kan dat nog niet. Ik begrijp dat de coronacrisis een invloed kan hebben maar die stations kunnen toch van op afstand uitgeschakeld worden? Of hang een papier dat het station buiten werking is. Dit voelt echt aan als bedrog en ik overweeg hierdoor mijn abonnement op te zeggen. Ik vertrouw het niet meer”, zegt Victor.

Onderzoek loopt

Bij Velo laten ze weten inderdaad een klacht ontvangen te hebben over het Velostation 043. “Die klacht is lopende en wordt onderzocht. Als inderdaad zou blijken dat het om een technisch defect gaat, dan zal de klant die extra kosten niet hoeven te betalen. We zijn volop bezig met het formuleren van een antwoord.”