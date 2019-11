Veilinghuis Hammertime veilt voor 1 miljoen dollar aan diamanten ADA

28 november 2019

12u40 0 Antwerpen Het schitterende steentje blijft velen toch tot de verbeelding spreken. Veilinghuis Hammertime veilt de komende weken in totaal 314 loten diamanten en andere prachtige edelstenen. Goed voor een totaalwaarde van 1 miljoen dollar.

Wegens een vereffening en een faillissement, zullen de komende weken 314 loten diamanten online geveild worden in 2 veilingen op www.hammertime.be goed voor een totaalwaarde van 1 miljoen dollar. Dat de diamanten openbaar geveild worden is best uniek. Normaal komen dergelijke steentjes terecht in besloten kringen van diamantairs die de stenen zelf opkopen. “Het grote voordeel is dat we nu niet alleen diamantairs bereiken maar ook particulieren. Bovendien leert het verleden ons dat de stenen ook meer opbrengen bij een online veiling”, vertelt Steven van Hammertime.

70.000 euro

Wie dus nog op zoek is naar een leuk kerstcadeau, weet wat hem of haar te doen staat. Iedereen kan een bod doen op één van de loten. Nu ja, iedereen. Met startbedragen van 900 tot gemakkelijk 70.000 euro moet je toch al stevig in de geldbuidel tasten.

Praktisch alle diamanten zijn in het bezit van een HRD certificaat. Dit is een paspoort van de diamant, uitgebracht door de hoge raad van Diamant, en staaft het gewicht, helderheid en andere aspecten van deze diamant. Vanwaar de diamanten, briljanten, kleurstenen en onbewerkte stenen vandaag komen, kan Steven om veiligheidsredenen niet zeggen.

De veiling van de vereffening loopt al en zal sluiten op 10 december. De veiling van de loten van het faillissement start op 3 december en loopt tot 17 december.