Veganistisch restaurant opent in Kasteelpleinstraat: “Het belang van de korte keten is tijdens de lockdown nog maar eens bevestigd” Annelin Marien

07 juli 2020

14u57 0 Antwerpen Scrambled tofu met seizoensgroenten, bulgur-risotto of een glutenvrije boterham... Bij het nieuwe adresje CIRCUS in de Kasteelpleinstraat komen niet enkel veganisten, maar ook andere liefhebbers van biologische en verantwoorde voeding aan hun trekken. Lien en Inge openden hun koffie- en lunchbar, waar je op woensdag en donderdag ook kan dineren, net na de lockdown. “ Met CIRCUS brengen wij een heerlijke biologische keuken geïnspireerd door het aanbod van het veld en lokale producenten.”

Lien en Inge, allebei ervaren rotten in de horeca, leerden elkaar kennen op de vloer. Vorig jaar openden ze samen een pop-upzomerbar in de Oranjerie in Hoboken, dit jaar stond de opening van de veganistische bistro CIRCUS op het programma. “Toen we op dit pand botsten, wisten we meteen: ‘deze kans moeten we grijpen’”, aldus Lien en Inge. “Na lang on hold te hebben gestaan door de coronacrisis, is het enthousiasme nog groter dan ervoor. We laten ons niet tegenhouden door de omstandigheden: dit was altijd al onze droom.”

(lees verder onder de foto)

Lien en Inge willen met CIRCUS het veggie- en veganaanbod in Antwerpen vergroten. Je kan er ontbijten en lunchen, in de mini-bakkerij verkoopt CIRCUS Chambelland-brood (een voedzaam glutenvrij brood op basis van rijstbloem uit de PO vlakte) en op woensdag en donderdag kan je er terecht voor een veganistisch driegangenmenu aan 36 euro per persoon. Voor de zoetebekken is er een aanbod aan glutenvrije homemade desserten, zonder geraffineerde suikers. Alles is bovendien biologisch en recht van het veld van Oogstappel en PLNT.

Korte keten

“We vinden het belangrijk om zoveel mogelijk producten lokaal te kopen. Het belang van een korte keten is tijdens de lockdown nog maar eens bevestigd. Op die manier willen wij ons steentje bijdragen aan een ethisch verantwoorde economie. De kaart zal ook naargelang het seizoen veranderen, waardoor je elke keer een ander gerecht kan proeven. Die bewuste keuze van ingrediënten trekken we door in onze dranken, gebak en brood.”

CIRCUS is geopend van maandag tot vrijdag van 8 tot 17 uur. Op woensdag en donderdagavond kan je er tot 22 uur terecht voor een veganistisch diner.