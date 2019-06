Vegan bakkerij Peas opent winkel in Antwerpen Annelin Marien

18 juni 2019

14u13 0 Antwerpen Goed nieuws voor de vegans onder ons: vegan bakkerij Peas komt naar Antwerpen! Peas, bekend van zijn cinnamonrolls in vijftien verschillende kleuren en smaken, zal dit jaar nog een winkel openen in Antwerpen.

Els Berx en Davy Rosiak openden één jaar geleden een eerste winkel van Peas in Hasselt, en binnenkort komt er ook een tweede vestiging in Antwerpen. Eigenares Els Berx: “Een exacte datum is er nog niet, en ook de locatie staat nog niet vast. We zijn volop aan het zoeken naar een geschikte locatie, dus dat maakt het moeilijk om in te schatten hoe snel we open kunnen gaan. Maar we mikken er zeker nog op om voor het einde van dit jaar de deuren te openen in Antwerpen.”

Het concept van Peas Hasselt blijft hetzelfde in Antwerpen: vegan cinnamon rolls met verschillende toppings. “In Hasselt is Peas heel succesvol, en we krijgen elke dag wel de vraag wanneer we naar andere steden komen. Onze vegan cinnamonrolls zijn heel populair, en vanaf dag één is het wel de bedoeling geweest om te groeien. Daarom is de tijd daar om een tweede winkel te openen!” zegt Els. In 2020 plannen Els en Davy zelfs een derde en wellicht een vierde winkel te openen, maar voor de vegan Antwerpenaar is het alvast uitkijken naar eind 2019.