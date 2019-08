Veerboot en Waterbus meren opnieuw aan bij ponton Steenplein Jan Aelberts

13 augustus 2019

16u16 6 Antwerpen Het ponton aan het Steenplein is opnieuw open. Sinds vanmiddag kunnen zowel de Waterbus als de veerboot weer aanmeren. Gisteren werd het ponton afgesloten door een lek.

“Het ponton aan het Steenplein werd hersteld en is terug vrijgegeven”, zo laat de stad Antwerpen weten op Twitter. Gistermiddag werd het afgesloten door brandweer en politie. Door een verzakking als gevolg van een lek was het ponton niet voldoende stabiel en te onveilig om er aan te meren. De hele dag moesten veerboot en waterbus aanmeren op Linkeroever. Wie de oversteek wilde maken, moest gebruik maken van het openbaar vervoer of de voetgangerstunnel.

Het ponton aan het Steenplein werd hersteld en is terug vrijgegeven. @dewaterbusbe en de veerboot meren er opnieuw aan. Stad Antwerpen(@ Stad_Antwerpen) link

Meer over Steenplein

Linkeroever

Antwerpen

Waterbus

Twitter