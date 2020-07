Veelpleger (29) gevat na inbraak in mobilhome Sander Bral

13 juli 2020

De politie werd in de nacht van zondag op maandag gevraagd voor een inbraak in de Vogelzanglaan op het Kiel. Een getuige had gehoord hoe er mogelijk iemand had ingebroken in een geparkeerde mobilhome. Er kwam een interventiepatrouille ter plaatse die in de omgeving van de Wilrijkse Pleinen een man kon aantreffen die zich onder een struik had verstopt. De mobilhome bleek beschadigd aan het dak, er werd niets gestolen. De verdachte van 29 jaar bleek goed gekend bij de politie en verblijft bovendien illegaal in ons land. Hij werd gearresteerd voor verhoor.