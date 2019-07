Veel volk tijdens de 11 juli viering op de Groenplaats ADA

11 juli 2019

Het is 11 juli en dan viert de Vlaamse gemeenschap feest. Traditioneel gaat dat gepaard met heel wat optredens op de Grote Markt en Groenplaats. In de namiddag vond er een kinderprogramma plaats met onder andere een optreden van Boembox, Maya de Bij, de Ketnetband en #Likeme. De Groenplaats was mede door het goede weer goed gevuld.

Om 20 uur begint op de Grote Markt nog Vlaanderen Feest muziekshow. Peter Van de Veire is de vrolijke gastheer van dienst en presenteert de grootste Vlaamse artiesten zoals Isabelle A, Metejoor, Suzan & Freek, Bart Kaëll, James Cooke, Tourist LeMC, Niels Destadsbader en #LikeMe. VRT zendt de show vanaf 20.10 uur live uit.