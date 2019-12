Veel vacatures maar weinig kandidaten: Learning for Live leidt werkzoekenden op tot bartender David Acke

13 december 2019

14u13 4 Antwerpen Een Mojito, Piña Colada, Manhattan of toch eerder een Bloody Mary? Het zijn maar een aantal coktails die hoge toppen scheren in een van de vele cocktailbars in Antwerpen en Vlaanderen. En toch is de hippe bartender met uitsterven bedreigd. Via Learning for Life worden krijgen kandidaten een professionele opleiding tot bartender om dat tekort weg te werken.

In de periode van maart 2018 tot februari 2019 waren er gemiddeld 2.305 werkzoekenden in Vlaanderen voor het beroep van barman. In dezelfde periode kwamen er 502 vacatures voor barman vrij.Er zijn dus voldoende werkzoekenden om het tekort op te vangen. En toch is barman in 2019 nog steeds een knelpuntberoep.

En daar hebben de onregelmatige werkuren en hoge kwalitatieve eisen op vlak van skills en productkennis zeker iets mee te maken. “Er wordt een hoge mate van technische vakkennis verwacht, zeker voor specialisaties als bartender in cocktailbars. En daarnaast wordt verwacht dat een barman ook communicatief sterk is. Om aan de grote vraag naar gekwalificeerd personeel te voldoen, investeren we blijvend in opleiding en stages. Bovendien betekent deze opleiding een belangrijke opstap naar de arbeidsmarkt voor kwetsbare jongeren”, zegt Bjorn Cuyt van VDAB.

Opleiding

Maar de horecasector bleef niet bij de pakken zitten en pakte het tekort aan kwalitatieve barmannen -en vrouwen zelf aan. Vrijdagmiddag werd met Learning for Life een derde programma in Antwerpen gelanceerd om werkzoekenden op te leiden tot bartender. Het programma komt er op initiatief van Diageo en krijgt opnieuw de steun van Horeca Forma, de stad Antwerpen en VDAB. Negen weken lang worden vijftien werkzoekenden opgeleid tot bartender.

Beka Gogeshvili (26) voltooide net zijn opleiding is nu gediplomeerd bartender. “Ik had al 8 jaar ervaring in de sector maar tussen ervaring en kennis is nog een verschil. Vandaag is kennis van zaken in de horeca steeds belangrijker aan het worden. Zo moet je weten hoe een alcoholische drank gemaakt wordt, moet je de smaken kennen en moet je kunnen mixen. Maar ook kennis van wijn en bier is essentieel geworden. Het is meer dan gewoon een pintje tappen”, vertelt hij.

Droomjob

Dankzij de opleiding heeft Beka meteen ook zijn droomjob te pakken. Binnenkort start hij in Fiera, “de nieuwe hospitality hotspot van Antwerpen”, zoals hij het zelf noemt. Fiera opent dit jaar nog de deuren in de gerestaureerde Handelsbeurs. “De bar wordt het centrale punt van de Handelsbeurs waar je op elk moment van de dag terecht kan. Dat ik dit project mee mag opstarten is enorm fijn.”

“Met Fiera willen we bovendien ook een ander verhaal vertellen in de horecasector. We willen af van die onregelmatige en lange werkuren. Hier zullen we rekening houden met de mogelijkheden van het personeel”, vertelt stagebegeleider Tom Sas.

Wie wil solliciteren kan dat via jobs@fiera.be.