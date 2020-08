Veel regenboogvlaggen maar minder bezoekers: “Ondanks corona blijft de gedachte achter de Antwerp Pride leven” Caroline Van de Pol

05 augustus 2020

18u44 1 Antwerpen Vandaag is de dertiende editie van de Antwerp Pride gestart. Wegens de coronacrisis koos de organisatie voor een nieuwe invulling van het festival. De traditionele parade en feesten werden afgelast, maar bezoekers kunnen wel deelnemen aan activiteiten in de eigen bubbel. Toch bleven heel wat deelnemers weg uit Antwerpen.

Aan de informatiestand in de Stadsfeestzaal kunnen deelnemers van de Antwerp Pride met al hun vragen terecht bij vrijwilligers. Jammer genoeg kwam er voorlopig nog niet veel volk over de vloer. “Een groot deel van de deelnemers komt gewoonlijk uit het buitenland, maar door de coronacrisis werden veel reizen geannuleerd. We krijgen daardoor weinig bezoekers van buiten de stad”, vertelt een van de vrijwilligers. Ondanks het afgelasten van de Brussel Pride en de Amsterdam Pride, koos de Antwerpse organisatie om het festival op een alternatieve manier te laten doorgaan. “Een moedige beslissing.”

Strijd tegen intolerantie

Volgens Wilfried Eetezonn, woordvoerder van Antwerp Pride, trekt het festival normaal zo’n 120.000 bezoekers. “We hebben op dit moment nog geen zicht op het aantal van dit jaar, maar dat zal veel minder zijn. Het is jammer dat het festival maar in beperkte mate kan doorgaan, maar we proberen er het beste van te maken. Het ‘pridegevoel’ en de strijd tegen intolerantie kan je gelukkig niet afschaffen. Als ik zie hoeveel mensen een regenboogvlag hebben opgehangen, besef ik dat de gedachte achter de Pride blijft leven ondanks deze coronatijden.”

Antwerp Pride plant tot 9 augustus coronaproof activiteiten zoals een tentoonstelling in het MHKA en een wandeltentoonstelling die het parcours van de parade volgt. “Daar werden 13 portretten opgesteld van mensen die belangrijk zijn in onze emancipatiestrijd. Met een QR-code kan je hun verhaal zien. Op een van de portretten staat bijvoorbeeld Paul Rademakers (100), de oprichter van de eerste homo-organisatie in Antwerpen.” Daarnaast pakt de organisatie dit jaar ook uit met antwerppride.tv, een online televisiekanaal met LGBTQI+-content zoals kortfilms en reportages. Wie thuis de Antwerp Pride in zijn bubbel wil vieren, kan in de shop of op de website een pretpakket kopen voor 25 euro.

Politietoren kleurt paars

Tot slot neemt ook de Antwerpse politie deel aan de Antwerp Pride. Sinds vandaag verschijnen er in de stad paarse viooltjes van de Britse kunstenaar Paul Harfleet. Deze kleine kunstwerkjes staan symbool voor haatmisdrijven. Ze verschijnen dan ook niet toevallig op plaatsen waar holebifoob en transfoob geweld werd gepleegd. Daarnaast hebben medewerkers van de politie twintig paarse viooltjes op de politietoren aan de Oudaan geplant. Het cijfer twintig verwijst naar de slechts twintig procent van het vermoedelijke totaal aantal haatmisdrijven waarvan aangifte wordt gedaan. Met deze campagne willen ze slachtoffers van holebi- of transfobe misdrijven aanmoedigen om de stap naar de politie te zetten.