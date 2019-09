Vechtpartijen met messteken in Seefhoek, één verdachte opgepakt Sander Bral

23 september 2019

16u55 0 Antwerpen Er gebeurde zaterdagavond twee vechtpartijen af in de Seefhoek die mogelijk verband houden met elkaar. Eerst liep een jongeman twee steekwonden op bij een ruzie en wat later kwam het achter de hoek opnieuw tot een minder serieuze vechtpartij. Eén slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht en één verdachte werd gearresteerd. De feiten zouden zich afspelen in het Afghaanse milieu.

Zaterdagavond kwamen twee jongemannen terug van Park Spoor Noord, ter hoogte van de Diepestraat kwamen ze drie bekenden tegen. “Er ontstond een ruzie waarbij één van de twee jongemannen op de grond belandde en daarna twee steekwonden opliep”, zegt Willem Migom van de lokale politie. “De drie verdachten vluchtten weg. Eén van hen kon meteen opgepakt worden in een koffiebar op het Koningin Astridplein. Een tweede verdachte werd geïdentificeerd en staat geseind. De derde verdachte wordt opgespoord. Het slachtoffer werd verzorgd in het Stuivenbergziekenhuis, hij verkeerde nooit in levensgevaar.”

Even later, in de nabijgelegen Gasstraat, kwam het opnieuw tot een vechtpartij die mogelijk verband houdt met het geschil in de Diepestraat. Daarbij zou een familelid van één van de drie verdachten van het vorige gevecht betrokken zijn.

De opgepakte verdachte wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Het gaat niet om de persoon die de steekwonden toebracht. De lokale recherche onderzoekt beide feiten die zich allebei in het Afghaanse milieu afgespeeld zouden hebben.