Vechtpartij in rechtszaal na uitspraak van celstraffen tot 14 jaar voor sadistische jongerenbende Redactie

06 november 2019

10u46

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft de 'Bende van horen, zien en zwijgen' veroordeeld voor een hele reeks geweldsdelicten en overvallen in Antwerpen, Boom en Stabroek. Zwaarste feit is de moordpoging op een jongeman, die eerst urenlang op gruwelijke wijze gefolterd werd. De 19-jarige Dylan V.A. kreeg veertien jaar cel opgelegd en wordt voor vijftien jaar ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank. Zes andere leden kregen celstraffen van vier tot twaalf jaar. Na de uitspraak brak er een vechtpartij uit in de rechtszaal.

Dylan V.A., die aangehouden voor de rechtbank verscheen, wilde na het vonnis niet geboeid worden. Hij zocht ruzie met de politie en het kwam tot een vechtpartij, waar enkele andere beklaagden zich in mengden. Ook in het publieksgedeelte van de zittingszaal, waar de familieleden van de beklaagden zaten, raakten de gemoederen verhit.



Terwijl de rechters, de procureur en de griffier zich in veiligheid brachten, probeerde de politie de zaal te ontruimen. Na het incident werd een proces-verbaal opgesteld. De politie bleef ook in de rechtszaal aanwezig voor het geval de familie van de beklaagden nog zou terugkomen.

Zware feiten

De opgelegde straffen waren duidelijk hard aangekomen, maar het ging dan ook om bijzonder zware feiten, die allemaal in een tijdspanne van amper twee maanden gepleegd werden.



Zo had de bende op 30 oktober 2018 een home invasion gepleegd in Berendrecht, waarbij de zoon des huizes werd gekneveld, gewurgd en geslagen. Op 3 november hadden ze twee jongeren afgeperst in de premetro. Een dag later overvielen ze een winkel in Antwerpen en op 16 november pleegden ze een gewelddadige woninginbraak in Stabroek.

Folteringen

Het zwaarste feit speelde zich op 28 en 29 oktober af en was gericht tegen een minderjarige kameraad, van wie ze dachten dat hij hen verlinkt had bij de politie. Het slachtoffer werd twee dagen vastgehouden op het appartement van Ellen C. (20) en gefolterd.

De jongeman werd uitgekleed en door Dylan V.A. vastgebonden op een stoel. De beklaagden bespoten hem met deodorant en probeerden hem in brand te teken. De jongeman werd afgeranseld met buizen en snoeren en door Edwin M. (26) en Virginia D.W. (19) met een schroevendraaier gestoken. Die laatste probeerde ook zijn oog uit te duwen. Het slachtoffer kreeg een brandende sigaret in zijn mond en Dylan V.A. verbrandde zijn arm met een gloeiend hete stijltang.

Xena B. (20) en Ellen C. hadden foto’s en filmpjes gemaakt van de folterpraktijken. De beklaagden lachen op de beelden, moedigen elkaar aan en poseren trots naast het naakte en toegetakelde slachtoffer alsof het om een jachttrofee gaat.

Uit vrije wil

Virginia D.W., Xena B. en Ellen C. beweerden dat ze onder druk van Dylan V.A. hadden gehandeld, maar de rechtbank ging daar niet in mee. “Alle beklaagden hebben uit vrije wil deelgenomen, ofwel door actief mee te doen aan de folterpraktijken, ofwel door de anderen aan te moedigen, te filmen of door mee te poseren”, klonk het in het vonnis.

Toen het slachtoffer hen plannen hoorde maken over het dumpen van zijn lichaam, was hij langs een schuifraam kunnen ontsnappen. Hij werd in zijn ondergoed op het dak van een tuinhuis in Boom aangetroffen met een gebroken neus, kneuzingen en brand- en steekwonden over heel zijn lichaam.

Intentie

De rechtbank vond het bewezen dat Dylan V.A. het slachtoffer wilde vermoorden. De overige beklaagden werden voor de moordpoging vrijgesproken, omdat hun intentie tot doden niet afdoende kon worden aangetoond.

De rechtbank tilde heel zwaar aan de feiten. “De beklaagden gingen zich gedurende twee maanden te buiten aan extreme gewelddaden, gericht tegen mentaal zwakke en gehandicapte slachtoffers. Hun moeilijke opvoedingssituatie en drank- en drugsverslaving rechtvaardigen de feiten niet.”